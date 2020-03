Coronavirus: medici cinesi a Spallanzani, ottimo lavoro degli ospedali italiani

- Una team di 9 persone della Croce rossa cinese composto da medici e ricercatori ha visitato l'Istituto Spallanzani di Roma, scambiando con la comunità scientifica dell'ospedale ogni utile esperienza al fine di condividere percorsi diagnostici e terapeutici per la prevenzione e la lotta al nuovo coronavirus. Infine, la delegazione di medici cinesi si è recata in visita alla coppia cinese, ormai clinicamente guarita, ma ancora ricoverata. "I medici dello Spallanzani, ma in generale gli ospedali italiani stanno facendo un ottimo lavoro", hanno detto i medici cinesi, durante il punto stampa per il bollettino odierno dello Spallanzani. "Abbiamo visto con i nostri occhi che la coppia cinese è guarita e siamo molto contenti - hanno sottolineano i medici cinesi -. Le cure che hanno ricevuto i coniugi sono state ottime e il trattamento, usato dai colleghi dello Spallanzani, è stato più che positivo, perché non ci sono state complicazioni. Abbiamo trovato i connazionali di ottimo umore. Quindi, la situazione è sotto controllo". Inoltre, il team cinese ha spiegato che "l'importante è inquadrare presto i casi positivi, curarli presto e attuare nel modo più veloce possibile le misure di quarantena per fermare i contagi. Queste sono le misure adottate anche dalla Cina e riscontriamo che anche l'Italia le sta adottando. Queste non sono misure inventate dalla Cina - hanno concluso - ma sono misure internazionali, condivise da tutti i Paesi in caso di emergenze come questa". (Rer)