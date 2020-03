Coronavirus: Bordoni (Lega), acquistare mascherine e guanti per dipendenti anagrafe Roma

- Per il consigliere della Lega in Campidoglio, Davide Bordoni, dal momento che i lavoratori dei servizi anagrafici necessitano di mascherine e guanti "la sindaca Raggi deve procedere all'acquisto immediato con procedura d'urgenza" oppure "aprire un canale con la Protezione civile per il reperimento di tutti i dispositivi di protezione individuale". In una nota Bordoni spiega che "da più municipi arrivano notizie sconcertanti; da una parte si è deciso di non chiudere e continuare ad erogare i servizi incomprimibili ai cittadini romani ma dall'altra i dipendenti comunali si sono dovuti difendere dal coronavirus ricorrendo al fai da te con barriere isolanti di fortuna e con mascherine e guanti portate da casa ma che in molti non sono riusciti a reperire. Roma Capitale nella persona della sindaca Raggi garantisca la salute dei propri dipendenti. Nel prossimo decreto del premier Conte - conclude Bordoni - si dovrebbe prevedere la proroga della validità dei documenti di riconoscimento e di identità scaduti o in scadenza fino al 31 agosto 2020. Il numero dei cittadini agli sportelli dovrebbe così ridursi al minimo ma questo è il momento di dare l'esempio, far rispettare le regole e proteggere i lavoratori". (Com)