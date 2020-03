Russia: Putin, firmata legge per emendare la Costituzione

- Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha firmato il disegno di legge per emendare la Costituzione del paese. Lo si apprende dal decreto pubblicato oggi sul portale ufficiale per le informazioni legali russo. La legge è stata firmata a seguito dell’approvazione in due letture da parte delle due camere che compongono il parlamento di Mosca: la Duma di Stato e il Consiglio federale. L’iniziativa dovrà essere poi approvata nuovamente da un voto popolare in programma per il prossimo 22 aprile. (Rum)