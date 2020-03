Coronavirus: Grasso (Leu), bene accordo governo-parti sociali per tutelare lavoratori

- Il senatore di Liberi e uguali Pietro Grasso afferma, in una nota, che "restare a casa è l'impegno di ciascuno di noi per il bene di tutti. Ma ci sono anche donne e non uomini che ogni giorno vanno nelle fabbriche, nelle aziende, nelle imprese per garantire che il sistema produttivo del Paese i fermi. Bene, quindi - prosegue il parlamentare - l'accordo che il governo ha siglato con i sindacati e le associazioni di categoria per tutelare la salute e la sicurezza di lavoratrici e lavoratori. Restiamo uniti".(Com)