Mali: liberazione Tacchetto, per Casellati buona notizia in momento così difficile

- La liberazione del giovane architetto di Padova Luca Tacchetto e della sua compagna canadese, rapiti in Burkina Faso nel dicembre 2018 e rilasciati in Mali dopo 15 mesi di prigionia, è una buona notizia che in un momento così difficile per il nostro Paese salutiamo con grande commozione, unendoci alla gioia dei loro familiari". Lo ha dichiarato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, secondo quanto riferisce una nota stampa. (Com)