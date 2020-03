Coronavirus: Guadagno (M5s): Roma Capitale a supporto degli operatori culturali in difficoltà

- L'emergenza Coronavirus sta creando effetti devastanti non solo a livello sanitario, ma anche in ogni ambito della socialità. Tra i settori maggiormente penalizzati c'è quello culturale.La presidente della commissione Cultura del Campidoglio, Eleonora Guadagno, ha presentato in Aula Giulio Cesare un ordine del giorno a sostegno degli operatori culturali, in particolar modo dei lavoratori autonomi, la cui tenuta è messa fortemente a rischio dall'emergenza virus. Nell'atto, approvato all'unanimità dall'Assemblea capitolina, "chiediamo alla sindaca e alla giunta capitolina- spiega Guadagno in una nota - di valutare l'attuazione di forme agevolazione fiscale e/o la sospensione degli oneri tributari per almeno tre mesi e di valutare alcune la predisposizione di alcune misure". Tra i provvedimenti richiesti c'è "la dichiarazione dello stato di crisi per l'intero settore culturale pubblico e privato" e "l'estensione di tutti gli strumenti disponibili di tutela dell'occupazione previsti nello stato di crisi a tutte le categorie di lavoratori, a prescindere dalle tipologie di contratto di lavoro e, anche in via temporanea, del reddito di cittadinanza agli operatori, con o senza partita Iva". Per Guadagno "una volta usciti dall'emergenza sarebbe opportuna l'adozione di misure che rinnovino il nostro sistema economico e che introducano tutele più eque tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, occasionali o precari. Le nostre richieste - conclude - sono chiare, precise e circostanziate. Roma Capitale intende affrontare la questione con la massima attenzione e, in tal senso, non annullerà i bandi stagionali già aggiudicati, consentendo ai relativi vincitori di realizzare i progetti in tempi più congrui rispetto a quelli attualmente previsti". (Com)