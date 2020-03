Coronavirus: Salvini a governo, controllare rigorosamente se chi viaggia in treno ha seri motivi per farlo

- In un post su Facebook Matteo Salvini chiede, a nome della Lega, "con forza al governo di controllare rigorosamente se chi sta viaggiando in treno per l’Italia ha motivi seri per farlo: l’ignoranza di pochi non può mettere a rischio la salute di tutti". (Rin)