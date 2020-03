Coronavirus: M5s, bene rinvio discussione su Mes, se ne riparli ad emergenza finita

- I deputati Movimento cinque stelle della commissione Finanze della Camera approvano lo spostamento della riforma del Meccanismo europeo di stabilità tra le varie ed eventuali, nell'ordine del giorno della riunione dell'eurogruppo di dopodomani. "Lo avevamo chiesto con forza e lo abbiamo ottenuto - spiegano i parlamentari in una nota -. La riforma del Mes, che figurava fino a ieri al primo punto dell'ordine del giorno dell'eurogruppo che si terrà lunedì 16 marzo, è stata spostata tra le varie ed eventuali, lasciando al Covid-19 il posto che gli spetta. Siamo di fronte - osservano gli esponenti del M5s - ad una emergenza sanitaria ed economica. Il rinvio della discussione sul Mes è stato un atto di buon senso. In futuro, quando sarà possibile, torneremo a parlarne evidenziando ancora una volta tutte le nostre perplessità, che non sono di poco conto. Intanto vigileremo sull'eurogruppo di martedì, per evitare che il Mes, uscito dalla porta, rientri dalla finestra". (Com)