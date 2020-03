Coronavirus: Albania, 38 casi confermati nel paese

- Sono attualmente 38 i casi da coronavirus confermati in Albania: l’Istituto per la salute pubblica sta lavorando in collaborazione con le autorità sanitarie regionali per ricostruire i contatti avuti nei giorni scorsi dai pazienti a cui è stata confermata la diagnosi. Lo si apprende dai dati diffusi oggi dal ministero della Sanità del paese balcanico, secondo i quali ad oggi in Albania sono stati effettuati 505 tamponi. Stando alle informazioni diffuse, 22 dei casi confermati sono a Tirana. Sul totale dei contagiati, 12 si trovano ricoverati in ospedale e solo due in terapia intensiva. (Alt)