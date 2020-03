Coronavirus: Ronzulli (FI), bene maggiore attenzione a palinsesti Rai

- Il presidente della commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza, Licia Ronzulli, di Forza Italia, saluta con favore la presa di posizione dei vertici Rai per una maggiore attenzione ai palinsesti, alla luce della vicenda Covid-19. "Bene l'intervento dei vertici Rai con cui si conferma, come ho chiesto già ieri, una maggiore attenzione ai palinsesti - afferma la parlamentare in una nota -. Una scelta giusta che ho fortemente caldeggiato, considerato che l'attuale fase emergenziale ci costringe in casa con i nostri figli, verso i quali la tv pubblica ha delle precise responsabilità, sia in termini di legge che, soprattutto, di buonsenso. La Rai faccia 'compagnia' in maniera costruttiva a tutti i bambini e ragazzi che con le scuole chiuse trascorrono molto più tempo davanti alla televisione. Questa dolorosa circostanza - prosegue l'esponente di FI in una nota - costituisca l'occasione per avere un servizio pubblico che sia soprattutto formativo per i più piccoli, magari sopperendo almeno in parte allo stop delle lezioni. Dai momenti di crisi profonda possono nascere anche grandi opportunità: la Rai colga l'occasione per potenziare una programmazione sia informativa che formativa su misura per i minori su tutti i propri canali ed estenda la fascia protetta, ponendo maggiore attenzione a quello che va in onda, anche a ridosso degli orari più sensibili. Sarebbe importante per il futuro, anche in considerazione del fatto che già adesso dalle 7 alle 22,30 i contenuti trasmessi devono comunque essere adatti ai minori. In questa fase, però - conclude Ronzulli - serve un'attenzione ancora maggiore". (Com)