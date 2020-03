Coronavirus: Meloni, non abbiamo visto amici e alleati dell'Italia in quest'ora buia

- Per il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, "in Europa le persone circolano liberamente, ma non esiste un protocollo unico nel caso di un contagio. Quando arriva il contagio, la pandemia, in Europa - ha osservato la parlamentare in un video pubblicato su Facebook - non esiste un sistema unico di certificazione dei contagiati e delle vittime. Così tutti possono puntare il dito contro l'Italia, ma non hanno meno vittime e meno contagiati di noi, semplicemente non li dichiarano. Quando in Italia scoppia il coronavirus l’Unione europea stanzia 200 milioni di euro. Briciole: meno di quanto spenda per la sua inutile sede di Strasburgo. Poi il contagio arriva in Germania e in Francia e allora si comincia a parlare di miliardi. Quando l'Italia chiede il sostegno della Banca centrale europea - ha proseguito la leader di Fd'I - la presidente di quella banca fa una dichiarazione delirante che fa bruciare miliardi e miliardi in pochissime ore. Lunedì è convocato l'eurogruppo e all'ordine del giorno c'è il fondo salva-Stati e dunque come mettere un cappio all'Italia. La domanda è: quand’è che ci ribelliamo? Perché gli amici e gli alleati di una nazione si vedono nel momento del bisogno e noi non ne abbiamo visti in quest’ora buia". (Rin)