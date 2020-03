Coronavirus: Faraone (Iv), bene accordo su sicurezza sanitaria dei lavoratori, subito mascherine e guanti

- Il presidente dei senatori di Italia viva, Davide Faraone, plaude all'intesa raggiunta a palazzo Chigi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, per fronteggiare il Covid-19. "Bene accordo governo, sindacati e imprese per la sicurezza sanitaria dei lavoratori - rileva il parlamentare su Twitter -. Adesso sanificare i luoghi di lavoro, le fabbriche, gli ospedali e subito mascherine e guanti per chi con coraggio manda avanti il Paese. Sono eroi, svolgono un servizio pubblico". (Rin)