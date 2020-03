Colombia: coronavirus, chiusa frontiera con il Venezuela e stretta su ingresso stranieri

- Il presidente della Colombia, Ivan Duque, ha annunciato la chiusura della frontiera con il Venezuela, controlli più rigidi al confine con l’Ecuador e il divieto di ingresso nel paese per stranieri che sono stati in Europa o Asia negli ultimi 14 giorni. Le misure sono state annunciate nel tentativo di contenere la diffusione del coronavirus in Colombia, dove al momento si registrano 13 casi confermati. La chiusura della frontiera con il Venezuela sarà in vigore a partire dalle 5:00 (ora locale) di sabato 14 marzo, mentre il divieto di ingresso per gli stranieri che hanno soggiornato in Europa e Asia sarà valido a partire dal 16 marzo. (Mec)