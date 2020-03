Coronavirus: Anzaldi (Iv), Raggi sospenda strisce blu come Milano e Torino

- Il deputato di Italia viva, Michele Anzaldi, chiede che anche a Roma si sospenda il pagamento del parcheggio sulle strisce blu, nel periodo dell'emergenza sanitaria. In un tweet, riferisce una nota, Anzaldi scrive: "Che aspetta la sindaca Raggi a sospendere le strisce blu a Roma, come hanno già fatto Milano e Torino? Chi è costretto a spostarsi per motivi di lavoro, deve poterlo fare in sicurezza con la propria auto senza dover pagare pure il parcheggio. Pensiamo alle persone immunodepresse". (Com)