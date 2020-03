Coronavirus: Pd, accolte proposte lavoratori come da noi auspicato

- Per il responsabile lavoro della segreteria nazionale del Partito democratico, Marco Miccoli, "l'accordo sottoscritto tra governo e parti sociali su un protocollo che garantisca la sicurezza nei luoghi di lavoro recepisce le preoccupazioni dei lavoratori che, insieme alle imprese, sono il motore della nostra economia e che non possiamo consentire che si inceppi o si spenga. Lo avevamo auspicato - conclude l'esponente del Pd in una nota -, non si lavora se non c'è sicurezza". (Com)