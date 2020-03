Coronavirus: Cassa edile mette a disposizione di Regione Lombardia 200 posti letto a Maggio di Cremeno (Lc) (2)

- "Le parti sociali dell'edilizia milanese - dichiarano Gabriele Bisio e Salvatore Cutaia, rispettivamente presidente e vicepresidente di Cassa edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza - sono da oltre 100 anni sensibili ai bisogni e alle necessità della comunità e per questo hanno deciso con solidarietà, altruismo e generosità, di supportare le Istituzioni lombarde nel fronteggiare l’emergenza sanitaria del virus Covid-19, mettendo a disposizione una parte significativa del proprio patrimonio". "Vogliamo esprimere la vicinanza del nostro settore - continuano Bisio e Cutaia - a chi in questo momento sta soffrendo e a chi si sta sacrificando per assistere le persone bisognose di cure e siamo convinti che il complesso immobiliare di Maggio di Cremeno possa offrire una concreta soluzione al contenimento della diffusione del contagio dal Covid-19". Cassa edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza - ricorda una nota - opera da oltre 100 anni con lo scopo di garantire ai lavoratori del settore edile forme di assistenza e di previdenza sociale, integrative e compensative delle misure attuate dallo Stato, al fine di migliorarne le condizioni di vita, ed oggi eroga prestazioni assistenziali integrative del reddito a più di 44.000 lavoratori e rispettivi familiari aventi diritto e sostiene oltre 7.000 imprese del settore. (Rem)