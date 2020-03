Coronavirus: Dadone, grazie a Conte e a ministri Catalfo e Patuanelli per intesa con parti sociali su sicurezza su luoghi lavoro

- Il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, ringrazia su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed i ministri Nunzia Catalfo e Stefano Patuanelli per l'intesa raggiunta a palazzo Chigi con le parti sociali sul protocollo sulla sicurezza sanitaria sui luoghi di lavoro. "Non è stato facile - segnala l'esponente dell'esecutivo -. Nulla lo è in queste settimane. Ben 18 ore di confronto per il bene dei lavoratori che hanno portato a siglare il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro". (Rin)