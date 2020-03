Coronavirus: Confcommercio Roma, servono aiuti per oltre 100 mila imprese femminili (2)

- "Ringraziamo l'impegno messo in campo dalla ministra Elena Bonetti - sottolinea Petrozzi - e chiediamo che vengano presto varate integrazioni per i salari del personale che non viene utilizzato ma anche il sostegno al reddito per i professionisti delle partite Iva che sono un'altra categoria molto colpita. Abbiamo comunque già avviato un supporto per le associate, con uno sportello gratuito di supporto psicologico e uno per il supporto tecnico all'utilizzo delle tecnologie legate allo smart working. La Confcommercio ha già chiesto un fondo straordinario per favorire l'accesso al credito alle micro imprese che hanno subito un danno e per la costituzione di un fondo di garanzia. Le donne - conclude Petrozzi -, come già avvenuto nella storia mondiale e in quella del nostro paese, sono e saranno motore della ripresa. Dobbiamo essere ottimisti e iniziare fin da ora a lavorare per far ripartire prima possibile le imprese, l'economia e il lavoro in questa città e in tutta Italia". (Com)