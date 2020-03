Coronavirus: De Petris (Leu), a senso responsabilità lavoratori corrisponda massimo rigore nel rispetto delle regole

- La senatrice di Liberi e uguali e presidente del gruppo Misto di palazzo Madama, Loredana De Petris, commenta in una nota l'accordo siglato a palazzo Chigi tra governo e parti sociali sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ed afferma: "Al grande senso di responsabilità dimostrato dai lavoratori accettando il protocollo che permetterà alle aziende di non sospendere la produzione deve corrispondere il massimo rigore da parte degli imprenditori e dello Stato. Le regole di sicurezza - continua la parlamentare - devono essere rispettate tutte e rigidamente. I controlli devono essere frequenti e meticolosi. La salute dei lavoratori deve essere davvero e non solo a parole la priorità principale. Se così non fosse il Paese non accetterebbe, giustamente, una divisione tra cittadini di serie a e serie b e verrebbe meno quella coesione sociale che in questa emergenza è più che mai di vitale importanza". (Com)