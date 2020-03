Coronavirus: Pagano (Pd), basta rientri dal Nord, Lamorgese rafforzi controlli

- Per il deputato del Partito democratico, Ubaldo Pagano, occorre "rafforzare i controlli per gli incoscienti che scendono ancora oggi dalle regioni del Nord. Adesso basta, il ministro degli Interni dirami subito una circolare per rafforzare i controlli su tutti i mezzi di collegamento dal Nord verso le regioni meridionali. Oggi stesso - annuncia il parlamentare su Facebook - scriverò al ministro Lamorgese chiedendo che attivi subito un servizio di rilevazione delle generalità di tutti quelli che incoscientemente continuano a scendere dai loro domicili nelle zone maggiormente colpite rischiando di portare il contagio massivo dappertutto. Siamo in piena emergenza sanitaria - prosegue Pagano - ed i presidenti di Regione non hanno alcun potere per poterlo fare. Questi elenchi dovrebbero essere consegnati ai dipartimenti di prevenzione affinché attivino subito i controlli per la sorveglianza vigilata". (Rin)