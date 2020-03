Traffico Lombardia: chiusure notturne su diramazione Gallarate-Gattico

- Sulla D08 diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori del piano di interventi obbligatori (previsti ai sensi del D.lgs 264/06) finalizzati al potenziamento degli impianti delle gallerie, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle tre notti consecutive di martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 marzo, dalle 22 alle 5, sarà chiuso il tratto compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate, verso la A8 Milano-Varese. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria a Castelletto Ticino, si potrà percorrere la viabilità ordinaria con rientro sulla stessa diramazione Gallarate-Gattico, alla stazione autostradale di Sesto Calende Vergiate, verso la A8 Milano-Varese.(com)