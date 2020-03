Cultura: Fondazione Italia Usa prepara il "Premio America" 2020 e sollecita proposte candidature

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione Italia Usa, a seguito delle disposizioni governative, ha sospeso temporaneamente i propri eventi. Un comunicato informa che la Fondazione sta, però, "lavorando per i prossimi appuntamenti, tra cui il Premio America, promosso ogni anno presso la Camera dei deputati. Un riconoscimento di grande valore civile ed istituzionale, il cui obiettivo è riconoscere e stimolare iniziative ed opere volte a favorire i rapporti tra Europa e Stati Uniti d’America. Saranno quindi premiate alte personalità di chiara fama, di assoluta eccellenza nei rispettivi campi di interesse ed attività, che si siano distinte per il loro operato ed abbiano raggiunto importanti risultati a favore dell’amicizia transatlantica". (segue) (Com)