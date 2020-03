Cultura: Fondazione Italia Usa prepara il "Premio America" 2020 e sollecita proposte candidature (3)

- La XII edizione del Premio si terrà a Roma, presso la Camera dei Deputati, il prossimo 8 ottobre 2020. Il premio consiste in una pregiata opera esclusiva in argento, bronzo rosa e palladio realizzata dal maestro orafo Gerardo Sacco. E’ possibile sottoporre candidature per la premiazione, con una breve motivazione, inviando una email alla Fondazione entro il 30 maggio 2020. (Com)