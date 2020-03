Coronavirus: sindacati Roma e Lazio, chiudere alle 18 e di domenica gli esercizi commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati Filcams Cgil Roma Lazio, Fisascat Cisl Lazio, Roma Capitale e Rieti, Uiltucs Roma e Lazio hanno inviato una richiesta a tutte le aziende della grande distribuzione organizzata, della distribuzione moderna organizzata, delle Coop e della distribuzione alimentare per chiedere di disporre un anticipo dell'orario di chiusura e la chiusura domenicale per gli esercizi commerciali del territorio. "Tutti i decreti . spiegano in una nota - per le misure a contenimento del contagio da Covid-19 emanati dal presidente del Consiglio e, in maniera rafforzativa, l'ultimo dell'11 marzo scorso, che consente l'apertura unicamente per gli esercizi commerciali di generi alimentari e di beni di prima necessità, hanno determinato una condizione in cui la distribuzione commerciale alimentare dovrà garantire, inderogabilmente, il servizio reso alla cittadinanza. I lavoratori del settore stanno dimostrando un grande senso di responsabilità in questo difficile e inedito contesto, nonostante la preoccupazione che pure li investe direttamente in quanto soggetti esposti al contatto con la clientela non sempre attenta e rigorosa nei confronti delle disposizioni fornite in merito alle misure di sicurezza da attuare per la tutela della collettività". (segue) (Com)