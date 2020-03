Coronavirus: sindacati Roma e Lazio, chiudere alle 18 e di domenica gli esercizi commerciali (2)

- I sindacati sottolineano: "Siamo consapevoli dell'importanza di dover continuare a garantire gli approvvigionamenti delle derrate alimentari e, quindi, convinti che si debbano costruire le condizioni affinché, nel pieno rispetto delle tre condizioni di sicurezza per i lavoratori e per la clientela, l'attività possa essere garantita senza dover subire interruzioni tali da creare disagi alla cittadinanza. È proprio per questi motivi - precisano - che riteniamo doveroso segnalare che nei punti vendita si cominciano a registrare delle difficoltà che dobbiamo essere in grado di arginare e superare: i dispositivi di sicurezza (guanti, mascherine, soluzioni idroalcoliche, distanziatori, pannelli separatori per le postazioni a diretto contatto con i clienti) sono stati forniti in maniera non omogenea nei punti vendita del territorio regionale e, in alcuni casi, ci viene segnalato che non ce ne sarebbero ulteriori a disposizione; le lecite assenze con diritto alla conservazione del posto (aspettative, ferie, malattia, congedi), alcune delle quali necessarie per la cura e l'assistenza di familiari e affini, anche in conseguenza alla chiusura delle scuole, hanno determinato una contrazione degli organici; i carichi di lavoro sono aumentati per effetto della necessità di rispondere e adeguarsi alle nuove esigenze (rispetto distanza interpersonale, tentativo di diminuire la permanenza del cliente nei negozi, operazioni di gestione e preparazione delle merci per i servizi di delivery)". (segue) (Com)