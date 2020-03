Coronavirus: sindacati Roma e Lazio, chiudere alle 18 e di domenica gli esercizi commerciali (3)

- Inoltre i sindacati, in riferimento all'ordinanza del presidente della Regione Lazio del 12 marzo 2020, ricordano che la presenza dei mezzi di trasporto solo fino alle ore 21 di ogni giorno, renderà "più difficoltosa per i lavoratori la percorrenza casa-lavoro in alcune fasce orarie e meno probabile e/o residuale la presenza di clientela nei negozi". Quindi "nelle situazioni sopra descritte risulta oltremodo insostenibile dover garantire nastri orari di apertura che si protraggono fino a tarda sera e che, in alcuni casi e in maniera, a nostro avviso, sciagurata sono stati addirittura allungati, così come risultano altrettanto inopportune le aperture domenicali". La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori del settore "è la priorità assoluta - concludono i sindacati - e se abbiamo la piena coscienza di quanto sia fondamentale che il servizio di vendita dei generi alimentari continui ad essere garantito, vanno garantiti e salvaguardati coloro che lo rendono fruibile per tutti. In relazione a quanto detto, riteniamo che sia misura indispensabile alla tenuta complessiva del settore la riduzione dei nastri orari di lavoro, attraverso l'anticipo dell'orario chiusura massimo alle 18 (da far coincidere con il termine del servizio giornaliero per tutti gli addetti) e la chiusura di tutti gli esercizi commerciali nella giornata di domenica". (Com)