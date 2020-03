Coronavirus: Fornaro (Leu), positivo accordo su sicurezza lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro, "le proteste delle lavoratrici e dei lavoratori erano più che fondate. Positivo, dunque, l'accordo siglato dal governo con i sindacati e le imprese per garantire la massima sicurezza sui luoghi di lavoro: non ci potevano essere cittadini di serie A e cittadini di serie B. Ora - prosegue il parlamentare in una nota - spetta alle imprese garantire la corretta esecuzione dei protocolli di sicurezza a tutela dei lavoratori, perché senza sicurezza non si può lavorare".(Com)