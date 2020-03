Coronavirus: ospedale di Erba (Co) raddoppia posti del reparto Covid-19

- L’ospedale di Erba raddoppia i posti del reparto Covid 19. L’ospedale Sacra Famiglia del comune comasco, come tutte le strutture ospedaliere dalla regione, ha progressivamente trasformato i propri reparti, in base all’andamento dell’epidemia. Dopo aver fermato tutte le attività ambulatoriali non urgenti e/o improcrastinabili e tutti i ricoveri programmati, l’ospedale è stato diviso, creando un’area con 36 letti per accogliere i pazienti negativi a Covid nella palazzina B. La palazzina A, invece, accoglie i pazienti positivi al tampone o quelli sospetti. Al piano terra è presente un’area di pronto soccorso, con percorsi differenziati tra i pazienti con sospetto di infezione e quelli che si presentano all’ospedale con una diversa tipologia di problema. Grazie allo spostamento del pronto soccorso pediatrico nella palazzina opposta, per i casi sospetti è stata creata un’area di isolamento interna. Allo stesso piano sono presenti il reparto di medicina generale che è stato trasformato in degenza per pazienti Covid-19 positivi e un’area destinata al monitoraggio dei pazienti sottoposti a tampone e in attesa di risultato, che ad oggi conta 26 posti letto (a cui vanno aggiunti 4 posti letto disattivati come stanze dedicate a isolamento dei pazienti in attesa di tampone). (segue) (com)