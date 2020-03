Coronavirus: ospedale di Erba (Co) raddoppia posti del reparto Covid-19 (2)

- Al piano primo c’è la terapia intensiva/Utic (unità di terapia Intensiva coronarica) con 6 posti letto, che ospita i pazienti che necessitano di respiratore automatico. In questa fase i letti di Utic sono stati portati nella degenza dell’unità di cardiologia che ha ridotto la propria attività ai soli pazienti urgenti auto presentati, come da indicazione di Regione Lombardia. Visto il progressivo avanzamento dell'epidemia nel nostro territorio di riferimento e nelle aree geografiche vicine, la riabilitazione sarà trasferita dal padiglione A al padiglione B con una riduzione dei posti letto da 39 a 10/18. Gli ulteriori 39 posti letto che si libereranno saranno destinati ad accogliere altri pazienti positivi a Covid-19. La trasformazione - fa sapere una nota dell’ospedale - avrà luogo non appena avrà termine il reclutamento di ulteriore personale infermieristico e di supporto. Il personale medico invece verrà recuperato dalle restanti unità operative ospedaliere che funzionano a regime ridotto. Lo spiega in una lettera il direttore sanitario Pierpaolo Maggioni, che conclude “dicendo un sentito grazie di cuore a tutto il personale della struttura che vista la difficoltà del momento si è reso disponibile a supportarsi vicendevolmente e a tutti gli operatori che nel corso del loro lavoro hanno rivisto le loro turnistiche o sono stati a loro volta colpiti dalla malattia". (com)