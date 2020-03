Coronavirus: Pastorino (Leu), bene governo su sicurezza lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di èViva, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Liberi e uguali, definisce "importante che sia stato trovato un accordo per garantire la tutela dei lavoratori in questo momento di giustificata preoccupazione. Il diritto alla salute e la sicurezza sui posti di lavoro - continua il parlamentare - sono una priorità assoluta sempre, al di là dell'emergenza coronavirus. Anche negli stabilimenti liguri di Fincantieri e Ilva era stato posto un problema molto serio con lo stato di agitazione degli operai. Esprimo quindi la mia soddisfazione per la soluzione individuata. Il governo - aggiunge Pastorino - ha dimostrato ancora una volta senso di responsabilità, raccogliendo le istanze delle forze sociali e facendo prevalere l'attenzione al dialogo. Nei prossimi giorni bisogna vigilare sul rispetto rigoroso dei protocolli per non vanificare il lavoro di mediazione portato avanti in queste ore". (Com)