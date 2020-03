Coronavirus: Ravetto (FI), governo garantisca incentivi economici a personale sanitario

- La deputata di Forza Italia, Laura Ravetto, invita l'esecutivo ad assicurare un riconoscimento economico al personale sanitario impegnato nella battaglia contro il Covid-19. "Mentre responsabilmente gli italiani rimangono in casa per l'emergenza sanitaria - afferma la parlamentare in una nota -, c'è chi deve uscire di casa tutte le mattine per contrastare il Covid-19. Si tratta del nostro coraggioso personale sanitario impegnato in prima linea. A tutti questi eroi il governo deve riconoscere pubblicamente i meriti e garantire loro - già con il decreto che dovrebbe essere approvato nelle prossime ore - un riconoscimento economico. Ci sia un incentivo - conclude Ravetto - per i lavoratori dell'emergenza che ormai da settimane sono impegnati a tempo pieno per il bene del Paese".(Com)