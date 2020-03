Albania: premier Rama su coronavirus, 80 per cento dei ricoverati guarisce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro albanese, Edi Rama, ha reso noto uno studio statistico sui tassi di mortalità e guarigione delle persone ricoverate dopo essere risultate positive al nuovo coronavirus. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Ata”, spiegando che ad avere bisogno di un ricovero ospedaliero è circa il 20 per cento dei contagiati. “Le statistiche sono lo strumento più forte che abbiamo per far fronte a questa nuova sfida: gli studi mostrano che circa l’80 per cento dei pazienti ricoverati in ospedale guarisce”, ha scritto il premier. (Alt)