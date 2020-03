Iraq: nuovo lancio di razzi su Camp Taji, sede forze Coalizione

- Per la seconda volta nel corso di questa settimana Camp Taji, la base militare a nord di Baghdad che ospista le forze della Coalizione internazionale contro lo Stato islamico a guida Usa è stata colpito da circa dieci razzi Katyusha. Lo riferiscono i media locali. Nella notte dell'11 marzo Camp Taji è stata colpita da 18 razzi che hanno provocato la morte di due militari statunitensi e uno britannico. Nelle ore successive, le forze degli Stati Uniti hanno risposto con un’ondata di raid all’attacco su Camp Taji. L’azione delle forze statunitensi si è concentrata sulle Unità di mobilitazione popolare (Pmu), le milizie irachene a maggioranza sciita allineate all’Iran e protagoniste negli scorsi anni della vittoria militare sullo Stato islamico, evidentemente ritenute responsabili dell’attacco a Camp Taji. Le Pmu, tuttavia, sono ufficialmente integrate nelle forze armate irachene dal 2018 (decisione assunta dall’allora premier Haider al Abadi per tentare di porre sotto controllo le milizie e le loro armi). Per questo motivo, il governo iracheno ha considerato gli attacchi della scorsa notte come “un atto ostile”. (segue) (Irb)