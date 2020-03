Iraq: nuovo lancio di razzi su Camp Taji, sede forze Coalizione (3)

- Il 13 marzo, il generale statunitense Kenneth McKenzie, alla guida del comando centrale Usa, ha detto che gli Stati Uniti hanno condotto dei raid aerei “difensivi e di precisione” contro cinque depositi di “armi convenzionali avanzate” delle milizie Kataeb Hezbollah “direttamente collegate all’Iran” responsabili del lancio di 18 razzi Katyusha avvenuto nella serata dell’11 marzo contro Camp Taji, a nord di Baghdad. “Siamo fiduciosi di aver distrutto queste armi e di aver ridotto la capacità di Kataeb Hezbollah di attaccare la Coalizione”, ha detto McKenzie, senza fornire ulteriori dettagli su eventuali vittime. “E’ ancora in corso una valutazione. Ci aspettiamo delle vittime, ma non abbiamo ancora i numeri. Le armi erano calibrate per avere il massimo effetto con il minimo danno collaterale”, ha detto ancora l’alto ufficiale statunitense. Il generale ha voluto poi inviare un messaggio all'Iran: "Gli Stati Uniti difenderanno le sue forze e risponderanno a ogni aggressione e minaccia”. A tal riguardo, McKenzie ha informato la stampa di aver chiesto e ottenuto dal capo del Pentagono, Mark Esper, di continuare ad avere due portaerei nella regione. "Siamo in Iraq su invito del governo iracheno per combattere lo Stato islamico, non per causare vittime. Se attaccati, reagiremo", ha concluso. (segue) (Irb)