Iraq: nuovo lancio di razzi su Camp Taji, sede forze Coalizione (4)

- L'alto ufficiale Usa ha aggiunto che mancano “pochi giorni” all’attivazione dei sistemi di difesa antimissili statunitensi Patriot in Iraq. “Siamo a pochi giorni dalla preparazione di quei sistemi", ha detto McKenzie durante un briefing con la stampa al Pentagono, precisando che i Patriot non sono comunque in grado di proteggere le forze statunitensi dai razzi Katyusha, utilizzati nella serata dell’11 marzo nell’attacco contro Camp Taji, a nord di Baghdad, un attacco costato la vita a due militari statunitensi e un britannico. Le forze statunitensi, ha aggiunto, hanno già portato il materiale preparatorio dei Patriot in territorio iracheno. "Questo ci consentirà di stabilire delle posizioni per i Patriot all'interno dell'Iraq", ha affermato McKenzie. Il sistema antimissili, ha precisato l’alto ufficiale, è efficace “contro il tipo di attacco perpetrato dall’Iran all'inizio di gennaio, quando hanno colpito (la base militare) Al Asad”. I Patriot statunitensi saranno a loro volta protetti dai “C-Ram” (Counter Rocket, Artillery, and Mortar), dal momento che “una volta dispiegati sul terreno, questi sistemi diventano a loro volta un obiettivo di alto valore”. (Irb)