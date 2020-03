Coronavirus: da oggi servizio trasporto pubblico Roma termina alle 21

- È scattata stanotte la riduzione del servizio di trasporto pubblico di linea a Roma, secondo le disposizioni della Regione Lazio e di Roma Capitale, a seguito del Dpcm che impone ulteriori restrizioni per fronteggiare il contagio da Covid-19. Sono quindi soppresse le corse notturne e tutti i servizi diurni terminano alle 21. Per il trasporto di superficie è stato applicato l'orario estivo, con la possibilità di potenziare le linee portanti della rete: circoleranno 1.060 mezzi. Per quanto riguarda i bus, al momento non è possibile utilizzare la porta anteriore dei mezzi di superficie, salvo che per ragioni di emergenza. (Rer)