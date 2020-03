Russia: coronavirus, Consiglio federale sospende viaggi dei senatori all’estero

- Il Consiglio federale (la camera alta del parlamento di Mosca) ha sospeso le visite all’estero dei senatori russi a tempo indeterminato a fronte della diffusione a livello globale del nuovo coronavirus. Lo ha annunciato la presidente del Consiglio, Valentina Matvienko, durante la riunione odierna. “Abbiamo deciso di sospendere le visite dei senatori all’estero in attesa di una situazione più favorevole”, ha detto, aggiungendo che “anche le visite in Russia di delegazioni provenienti da paesi in difficoltà da questo punto di vista saranno rimandate”. (Rum)