Iraq: nuovo lancio di razzi Katyusha su Camp Taji, sede forze Coalizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la seconda volta nel corso di questa settimana Camp Taji, la base militare a nord di Baghdad che ospista le forze della Coalizione internazionale contro lo Stato islamico a guida Usa è stata colpito da circa dieci razzi Katyusha. Lo riferiscono i media locali. Nella notte dell'11 marzo Camp Taji è stata colpita da 18 razzi che hanno provocato la morte di due militari statunitensi e uno britannico. Nelle ore successive, le forze degli Stati Uniti hanno risposto con un’ondata di raid all’attacco su Camp Taji. L’azione delle forze statunitensi si è concentrata sulle Unità di mobilitazione popolare (Pmu), le milizie irachene a maggioranza sciita allineate all’Iran e protagoniste negli scorsi anni della vittoria militare sullo Stato islamico, evidentemente ritenute responsabili dell’attacco a Camp Taji. Le Pmu, tuttavia, sono ufficialmente integrate nelle forze armate irachene dal 2018 (decisione assunta dall’allora premier Haider al Abadi per tentare di porre sotto controllo le milizie e le loro armi). Per questo motivo, il governo iracheno ha considerato gli attacchi della scorsa notte come “un atto ostile”.Le forze statunitensi hanno riferito di aver colpito siti nei quali le Brigate Hezbollah, gruppo armato che fa parte delle Pmu e che è considerato l’autore dell’attacco di mercoledì, hanno immagazzinato razzi e altre armi. Secondo fonti irachene, tuttavia, le vittime sono membri delle forze armate e della polizia nazionale, oltre che un civile impiegato nei lavori di costruzione dell’Aeroporto internazionale di Karbala. Non risultano al momento vittime tra i miliziani delle Brigate Hezbollah, il cui leader Abu Mahdi al Muhandis è stato ucciso nel raid Usa dello scorso 3 gennaio all’aeroporto di Baghdad assieme al generale iraniano Qasem Soleimani, capo della Forza Qods dei Guardiani della rivoluzione islamica.Il 13 marzo, il generale statunitense Kenneth McKenzie, alla guida del comando centrale Usa, ha detto che gli Stati Uniti hanno condotto dei raid aerei “difensivi e di precisione” contro cinque depositi di “armi convenzionali avanzate” delle milizie Kataeb Hezbollah “direttamente collegate all’Iran” responsabili del lancio di 18 razzi Katyusha avvenuto nella serata dell’11 marzo contro Camp Taji, a nord di Baghdad. “Siamo fiduciosi di aver distrutto queste armi e di aver ridotto la capacità di Kataeb Hezbollah di attaccare la Coalizione”, ha detto McKenzie, senza fornire ulteriori dettagli su eventuali vittime. “E’ ancora in corso una valutazione. Ci aspettiamo delle vittime, ma non abbiamo ancora i numeri. Le armi erano calibrate per avere il massimo effetto con il minimo danno collaterale”, ha detto ancora l’alto ufficiale statunitense. Il generale ha voluto poi inviare un messaggio all'Iran: "Gli Stati Uniti difenderanno le sue forze e risponderanno a ogni aggressione e minaccia”. A tal riguardo, McKenzie ha informato la stampa di aver chiesto e ottenuto dal capo del Pentagono, Mark Esper, di continuare ad avere due portaerei nella regione. "Siamo in Iraq su invito del governo iracheno per combattere lo Stato islamico, non per causare vittime. Se attaccati, reagiremo", ha concluso.L'alto ufficiale Usa ha aggiunto che mancano “pochi giorni” all’attivazione dei sistemi di difesa antimissili statunitensi Patriot in Iraq. “Siamo a pochi giorni dalla preparazione di quei sistemi", ha detto McKenzie durante un briefing con la stampa al Pentagono, precisando che i Patriot non sono comunque in grado di proteggere le forze statunitensi dai razzi Katyusha, utilizzati nella serata dell’11 marzo nell’attacco contro Camp Taji, a nord di Baghdad, un attacco costato la vita a due militari statunitensi e un britannico. Le forze statunitensi, ha aggiunto, hanno già portato il materiale preparatorio dei Patriot in territorio iracheno. "Questo ci consentirà di stabilire delle posizioni per i Patriot all'interno dell'Iraq", ha affermato McKenzie. Il sistema antimissili, ha precisato l’alto ufficiale, è efficace “contro il tipo di attacco perpetrato dall’Iran all'inizio di gennaio, quando hanno colpito (la base militare) Al Asad”. I Patriot statunitensi saranno a loro volta protetti dai “C-Ram” (Counter Rocket, Artillery, and Mortar), dal momento che “una volta dispiegati sul terreno, questi sistemi diventano a loro volta un obiettivo di alto valore”. (Res)