Siria: ministero Difesa russo, ultime consultazioni con Ankara molto costruttive

- Le ultime consultazioni tra Russia e Turchia ad Ankara si sono svolte in un’atmosfera costruttiva, e faciliteranno senz’altro l’attuazione degli accordi raggiunti per quanto riguarda la provincia siriana nordorientale di Idlib. Lo si apprende da una nota pubblicata oggi dal ministero della Difesa russo. “Le consultazioni sono state molto positive: questo ci consentirà di attuare senza particolare problemi gli accordi raggiunti lo scorso 5 marzo dai presidenti Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan”, si legge nel documento, in cui viene annunciato che il primo pattugliamento congiunto dei due paesi lungo l’autostrada M4 Latakia-Aleppo è previsto per domani. (Rum)