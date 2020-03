Coronavirus: Conte, siglato protocollo su sicurezza nei luoghi di lavoro, l'Italia non si ferma

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, annuncia su Twitter che "dopo diciotto ore di un lungo e approfondito confronto, è stato finalmente siglato tra sindacati e associazioni di categoria il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro. Per il bene del Paese, per la tutela della salute di lavoratrici e lavoratori. L’Italia - conclude il capo del governo - non si ferma". (Rin)