Russia: premier Mishustin approva nuove misure per contenenere diffusione coronavirus

- Il primo ministro della Federazione Russa, Mikhail Mishustin, ha approvato un nuovo pacchetto di misure per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus nel paese. Lo si apprende da una nota pubblicata oggi dal servizio stampa del governo russo. “Le consultazioni si sono svolte nella giornata di ieri: in particolare, il ministero della Sanità è stato incaricato di informare tutte le strutture ospedaliere del trattamento da riservare ai pazienti che sono risultati positivi, mentre al dicastero dell’Industria e del Commercio è stato chiesto di aggiornare periodicamente il governo sul volume della produzione relativa a equipaggiamenti protettivi e attrezzature mediche”, si legge nel documento. Al Servizio di sicurezza federale, infine, è stato chiesto di presentare al governo, in collaborazione con i ministeri dell’Interno e degli Esteri, una bozza di decreto per sospendere l’entrata in Russia di cittadini stranieri attraverso i confini del paese con la Polonia e la Norvegia. (Rum)