Coronavirus: cinque nuovi casi in Georgia, nel paese 30 persone contagiate

- Le autorità georgiane hanno confermato cinque nuovi casi di coronavirus nel paese, portando così il numero totale dei contagiati a 30 persone. Lo si apprende da un comunicato pubblicato oggi sul sito internet del governo. Stando alle informazioni diffuse, sono 418 i cittadini che si trovano attualmente in quarantena, mentre ad essere ricoverati in ospedale sono in 54. (Res)