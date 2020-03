Coronavirus: Forza Italia, dare riconoscimento economico a eroi normali di questa emergenza

- Per Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, e i deputati azzurri in commissione Affari sociali a Montecitorio, Roberto Bagnasco, Dario Bond, Michela Vittoria Brambilla, Roberto Cassinelli, Stefano Mugnai, Roberto Novelli e Giusy Versace, "in questi giorni stiamo giustamente esaltando il lavoro straordinario dei medici, degli infermieri e di tutti gli operatori sanitari che stanno affrontando con coraggio e determinazione l'imponente crisi in atto. Il coronavirus - proseguono i parlamentari in una nota - sta mostrando a tutta Italia il lavoro, spesso lontano dalla ribalta e dai riflettori, di questi eroi della normalità che con grande abnegazione e senso di responsabilità stanno salvando centinaia di vite umane e contenendo questa emergenza sanitaria. Il governo ne riconosca pubblicamente i meriti e dia loro, già con il decreto che dovrebbe essere approvato nelle prossime ore, un riconoscimento economico. Ci sia - concludono gli esponenti di FI - un incentivo per i lavoratori dell'emergenza che ormai da settimane sono impegnati a tempo pieno per il bene del Paese".(Com)