Coronavirus: 6.825 persone controllate e 144 denunciate ieri a Milano

- Sono 6.825 le persone controllate il 13 marzo (inclusa la notte) nel territorio metropolitano di Milano e 144 quelle denunciate per aver violato il dpcm per il contenimento della diffusione del coronavirus, a cui si aggiungono sei denunce per false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Lo fa sapere una nota della Prefettura di Milano. 4.025 gli esercizi commerciali controllati e 24 i titolari denunciati per la violazione delle misure. (Rem)