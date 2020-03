Azerbaigian-Georgia: confini chiusi per 10 giorni, restrizioni anche a treni e autobus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La chiusura dei confini per i prossimi 10 giorni annunciata dalle autorità di Georgia e Azerbaigian, entrata in vigore alla mezzanotte di oggi, si applicherà anche ai collegamenti via treno o autobus. Lo si apprende da un comunicato di Azerbaigian Railways, in cui si aggiunge che i viaggiatori che avevano già acquistato un biglietto per la tratta Baku-Tbilisi (o viceversa) saranno rimborsati. “A fronte delle nuove restrizioni, i biglietti acquistati in precedenza saranno rimborsati”, si legge nel documento, in cui viene spiegato che le autorità hanno disposto “un corridoio di trasporto” per consentire ai cittadini di fare ritorno alle loro case. (Res)