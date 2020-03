Uzbekistan: coronavirus, sospesi voli con Francia, Spagna e Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell’Uzbekistan hanno sospeso temporaneamente i collegamenti aerei diretti con Francia, Spagna e Regno Unito a partire da oggi, per prevenire la diffusione del nuovo coronavirus nella repubblica centrasiatica. Lo si apprende da una nota del ministero del Turismo uzbeko, in cui si aggiunge che sarà vietato l’ingresso nel paese anche ai cittadini o a coloro che risiedono in Cina, Italia, Iran, Corea del Sud, Francia e Spagna. Stando alle informazioni diffuse, il provvedimento non si applicherà a coloro che sono in possesso di passaporti diplomatici e ad una serie di altre categorie di cittadini. (Res)