Coronavirus: ripresa riunione Conte-sindacati-imprese su sicurezza lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' ripresa da diversi minuti ed è in corso la riunione in videoconferenza fra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parti sociali ed imprese con al centro la questione della sicurezza nei luoghi di lavoro alla luce delle nuove misure per il contenimento del coronavirus. La riunione era iniziata questa mattina ma è stata sospesa dopo alcune ore per permettere di valutare le varie proposte sul tavolo per la definizione di un protocollo condiviso per la sicurezza nei luoghi di lavoro la cui attività non è stata sospesa. (Rin)