Slovenia: parlament vota la fiducia al nuovo governo guidato da Janez Jansa

- Il leader del Partito democratico sloveno (Sds) Janez Jansa ha ottenuto oggi la fiducia dell'Assemblea nazionale di Lubiana per il suo terzo governo non consecutivo. Secondo quanto riferisce il sito webdel quotidiano "Delo", il nuovo governo ha ottenuto il consenso di 52 deputati, a fronte dei 31 contrari e un astenuto. Tutti e 16 i ministri hanno già prestato giuramento davanti al parlamento. Tra i primi a congratularsi con Jansa, il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, il quale ha affermato di attendersi "una cooperazione stretta con l'obiettivo di rafforzare gli ottimi rapporti e la prosperità dei due paesi". Nel corso della discussione in aula, Jansa si è concentrato in modo particolare sulle misure che sarà necessario intraprendere per impedire il dilagare del coronavirus. Jansa ha annunciato che quelle che seguono "sono almeno due settimane di vita pubblica limitata". Jansa ha detto che "il successo nel rallentare il virus dipenderà da quanto drasticamente riusciremo a cambiare le nostre abitudini". (Lus)