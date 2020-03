Usa: coronavirus, Casa Bianca e Camera trovano accordo per pacchetto aiuti

- La Casa Bianca e la maggioranza democratica alla Camera hanno raggiunto un accordo su un pacchetto di aiuti sul coronavirus per stanziare decine di miliardi di dollari per pagare malattia, assicurazioni contro la disoccupazione, buoni alimentari e altre misure per affrontare la crisi in arrivo. Il presidente della Camera, Nancy Pelosi, ha annunciato l'accordo in una lettera ai democratici alla Camera. "Siamo orgogliosi di aver raggiunto un accordo con l'amministrazione”, ha detto Pelosi. Al Senato la legge dovrebbe essere approvata la prossima settimana.(Nys)