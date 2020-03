Business news: premier bielorusso Rumas, troppo presto per prevedere impatto calo prezzo del petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stato attuale è troppo presto per prevedere il completo impatto del drastico calo del prezzo del petrolio e la svalutazione del rublo. Lo ha affermato il primo ministro bielorusso Sergei Rumas, in una dichiarazione all’agenzia di stampa “Belta” sulla situazione dei mercati globali. “Dobbiamo aspettare per vedere come si svilupperà la situazione. Le autorità russe hanno pubblicato una nota secondo cui il ministero delle Finanze venderà valuta estera. Si tratta di una decisione straordinaria. Nei prossimi giorni capiremo in che modo la situazione relativa al rublo si andrà sviluppando, e in base a questo la nostra Banca nazionale prenderà provvedimenti”, ha detto Rumas. (Res)